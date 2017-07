In juni 2001 viel zelfs een dode toen tienduizenden protesteerden op de G8-top in de Italiaanse stad Genua. De betogers vonden dat de 8 wereldleiders zich ten onrechte het informeel bestuur van de wereld toe-eigenden. Sindsdien worden de bijeenkomsten van de G8/G7 (sinds 2014 opnieuw G7 nadat Rusland werd uitgesloten door de annexatie van de Krim) en later ook de G20 meestal gekenmerkt door grote protestbetogingen. Ze vinden vaak plaats op verafgelegen plaatsen zodat de veiligheidsdiensten betogers ver weg kunnen houden van de wereldleiders.

In 2005 bezocht ik de G8-top in Gleneagles, een luxueus golfresort, en moest overnachten in Edinburgh, 80 kilometer verder. Voor de G8-top in Canada in 2010 was zelfs maar een beperkt aantal journalisten toegelaten. Voor dag en dauw werd ik met andere uitverkorenen met bussen vanuit Toronto naar Huntsville getransporteerd, meer dan 200 kilometer verder.