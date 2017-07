Vandaag maken we hetzelfde mee met een peiling over de kiesintenties in Antwerpen. Daar maken Groen en SP.A al een tijdje plannen om samen naar de kiezer te stappen. Er is officieel nog geen beslissing genomen over de vorm van de samenwerking, of de lijsttrekkers. En dan verschijnt plotseling een artikel in Het Laatste Nieuws vanmorgen met als titel "Centrumlinks alternatief voor De Wever nog veraf in Antwerpen".

Dat is de analyse die de krant maakt op basis van de resultaten van een online peiling die werd uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Groen tussen 22 en 26 mei 2017 bij 1.000 Antwerpenaren.

"In een peiling bij 1.000 Antwerpenaren haalt SP.A zelfs in de stad die ze 90 jaar bestuurde amper nog 10 procent. Het maakt ook van een kartel met Groen geen zaligmakend verhaal: samen halen de twee minder stemmen dan apart."

Wanneer Groen en SP.A apart zouden opkomen, zouden ze volgens de peiling 29 procent halen; in kartelvorm zou 27,5 procent van de Antwerpenaren voor de twee linkse partijen kiezen.

Het enige probleem is dat de vraag over de kiesintenties -met de keuzemogelijkheid tussen apart opkomen of in kartel- niet aan alle 1.000 ondervraagde Antwerpenaren werd gesteld, maar aan een staal van ongeveer 350 Antwerpenaren. Dat heet een split run (niet elke ondervraagde krijgt dezelfde vraag), maar daardoor is de foutenmarge op dit resultaat groter dan 5 procent. En met zo’n foutenmarge is het erg moeilijk om een voorkeur voor of tegen een kartelformule aan te geven. Daarvoor liggen 27,5 procent en 29 procent te dicht bij elkaar.

Er is dus door een lek bij een politieke partij opnieuw een verhaal in de markt gezet, en opnieuw stelt zich de vraag: A qui profite le crime?

De vraag wie het meeste voordeel heeft bij de publicatie in Het Laatste Nieuws is wel moeilijker: nauwelijks enkele mensen bij Groen en enkele politici bij de SP.A hadden de peiling in handen. En iedereen ontkent officieel dat zij de bron van het lek zijn.