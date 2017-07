Donald Trump zal niet de hele tijd in luxueuze vergaderruimtes doorbrengen. Er is ook een toespraak in open lucht op een centraal plein in Warschau gepland. Daar wordt het ruime publiek verwacht. Het is afwachten of Trump een earcatcher van het formaat “Ich bin ein Berliner” (Kennedy) of “Mister Gorbatchev, tear down this wall” (Reagan) ten beste zal geven, maar in elk geval kan hij op het Amerikaanse thuisfront beelden laten zien van een massa die aan de lippen van de grote leider hangt.

Want, vergis u niet, Trump wacht een warm welkom. Langs de grote boulevards van Warschau hangen affiches die Trump in zijn eigen taal welkom heten. De televisienieuwsdiensten draaien overuren en plannen extra journaals. De Poolse media zullen elke voetstap van Trump tonen en elk woord analyseren.

O ja, er is de obligate tegenbetoging van Groen en de zeer linkse beweging Razem (Pools voor ‘Samen’), maar dat zal Trump worst wezen. In Polen komt links overigens nauwelijks aan bod. Groen noch de sociaaldemocraten van SLD hebben zetels in het parlement. Het politieke spectrum wordt beheerst door nationalisten en liberalen en beiden dragen Trump een warm hart toe.