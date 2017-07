Morsi en tienduizenden Moslimbroeders werden gearresteerd en kregen zonder uitzondering harde en lange straffen. Straatprotest, zoals op het Rabaa-plein, werd bloedig en met honderden doden tot gevolg in de kiem gesmoord.

Volgens mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch werden de voorbije vijf jaar burgerrechten aan een sneltreinvaart teruggeschroefd. Het recht op demonstreren werd ingeperkt, ngo’s werden gesloten of het leven zuur gemaakt, kritische media werden gemuilkorfd en individuele journalisten vlogen de cel in. Betogers werden dan weer in groep opgepakt en in groep veroordeeld.

Van het kritische middenveld, de demonstranten die tijdens de Arabische opstanden niet meer dan "vrede, gelijkheid en rechtvaardigheid" scanderen, schiet niet veel meer over. President al-Sisi regeert over Egypte als een farao, zeggen zijn tegenstanders.