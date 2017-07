Ook in het conflict tussen de Golfstaten en Qatar zien sommige Witte Huis-watchers de hand van Kushner, die goed bevriend is met de ambassadeur in Washington van de Verenigde Arabische Emiraten. In het dossier-Qatar is Tillerson (en samen met hem ook minister van Defensie James Mattis) al schromelijk geschoffeerd. Op dezelfde dag waarop hij opriep tot dialoog tussen alle partijen, haalde president Trump vanuit de Rozentuin nog ’s keihard uit naar Qatar.

Ook met zijn tweets doorkruist de president het geduldige, moeizame evenwichtsbeleid van het State Department in de Golfregio. Het lijkt de president en zijn adviseurs niet erg te deren dat de VS in Qatar hun hoofdkwartier en draaischijf hebben gevestigd van de luchtoorlog tegen IS, en dat er tienduizend Amerikaanse militairen zijn gelegerd.