Het werd weer eens duidelijk: Macron heeft geen tijd, hij wil snel gaan. De president wil zijn hervormingen doorvoeren op een ogenblik dat hij nog in de gratie van de verkiezingen leeft.

Dat is niet dom. Hij heeft bij zijn voorgangers gezien dat veel hervormingspogingen te laat kwamen. Zie president Hollande, die wilde beginnen met hervormen op een ogenblik dat hij al diep in de achting en de peilingen was weggezakt. En er dus heel weinig draagvlak overbleef.

Macron zal niet in die val trappen. Hij wil dat het over een jaar allemaal rond is. En, beste parlementsleden, de veranderingen zullen ook worden voorgelegd aan het Franse volk, in een referendum. Dus wees braaf en slim, en keur mijn hervormingen vooral goed.