Op voorhand hadden de Britse en de Chinese overheid een "joint declaration" getekend, waarin de voorwaarden voor de overdracht netjes opgelijst stonden. "One country, two systems" was het motto, en "50 years no change". Voor minstens 50 jaar zou Hongkong zijn eigen economische, juridische en politieke systeem mogen houden. Een echte democratie was het niet, maar in China kon de bevolking enkel dromen van dat soort vrijheden. En Groot-Brittannië hoopte dat het ook in China zelf die kant zou uitgaan.

Voor de Chinese overheid in Peking en voor veel Chinezen op het vasteland kwam er met de "teruggave" van Hongkong aan China een einde aan "de eeuw van nationale vernedering" waarin China opiumoorlogen verloor, ongelijke verdragen moest afsluiten en gebied moest afstaan. De ingeslapen reus was weer opgestaan. Dat Hongkong bij China hoorde was vanzelfsprekend, vonden en vinden veel inwoners, het was een geamputeerde ledemaat die er terug werd aangenaaid. Alleen Taiwan ontbrak nu nog.