In 1992 was de overwinning op Labour schraal (onder John Major). De partij verloor zwaar in 1997 (onder John Major), 2001 (William Hague) en 2005 (Michael Howard). In 2010 (onder David Cameron) moest ze een coalitie vormen met de Liberaaldemocraten, in 2015 was haar meerderheid (alweer Cameron) flinterdun, en in 2017 (Theresa May) moest ze die weer helemaal inleveren.

Haar enige troost is dat het er voor Labour al niet veel rooskleuriger uitziet: die partij haalde wel een meerderheid in 1997, 2001 en 2005, maar dat was onder Tony Blair, een man die veel traditionele sociaaldemocraten bepaald niet beschouwen als een medestander, maar integendeel als een vermomde conservatieve katholiek.