Op het helikopterdek krijgen de Afrikanen een lichte maaltijd, rijst en groenten, want vaak kunnen ze niet veel voedsel meer verdragen, zeker niet als ze lange tijd op zee hebben gezeten. Ze krijgen medische verzorging, als dat nodig is. De migranten en vluchtelingen op deze boot waren naar eigen zeggen pas gisteren afgevaren, bijna iedereen is dus nog in goede gezondheid, een man is onwel maar voelt zich al snel weer beter. De baby is verzwakt, maar krijgt eten en sterkt meteen aan.



De meeste Afrikanen spreken Frans, anderen Engels. Uit hun verklaringen blijkt dat het een heel heterogene groep is. Ze komen naar eigen zeggen uit Nigeria, Senegal, Ivoorkust, Mali, Guinee, Guinee-Bissau, Congo, de Centraal-Afrikaanse republiek, Burkina Faso. Behalve de baby en de drie kleine kinderen (allemaal jonger dan negen), zijn er nog vier kinderen tussen 9 en 15 jaar oud, en een dertigtal jongeren van 16 à 17.

Ze zien er gelukkig en opgelucht uit, maar wellicht is de kans op asiel voor de meesten van hen minimaal. Het hoofdkwartier in Rome beslist intussen dat het beter is om de Afrikanen over te dragen aan een schip van de Europese grens- en kustwacht Frontex, dat al 109 vluchtelingen en migranten aan boord heeft. Op die manier kan het schip vol naar een haven varen, terwijl wij in de buurt van de reddingszone blijven liggen.



Tegen zes uur ’s avonds varen de speedboten van de Louise-Marie met de eerste Afrikanen naar het andere schip. Nog geen twee uur later is iedereen overgebracht.



Hoe vlot deze hele reddingsoperatie verlopen is, was indrukwekkend om te zien. De bemanning heeft het uiterste van zichzelf gevergd, veel mensen hebben hun hele rustperiode gewoon doorgewerkt, sommigen lopen daarna opnieuw wacht, zoals voorzien, ook al zijn de voorbije weken slopend geweest.

Achteraf zie ik veel blije en voldane gezichten. Mensen geven elkaar complimenten, iedereen becommentarieert het geleverde werk. Na de frustrerende anti-smokkeloperatie van de afgelopen dagen, waarvan het nut onzeker was, is dit een actie met direct en bevredigend resultaat. Het moet ongetwijfeld voor velen een hart onder de soldatenriem zijn.