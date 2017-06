Ik was 25 toen ik mijn eerste iPhone in handen kreeg. Of eerder, toen deze onder mijn hand verscheen. Ik vond hem, liggend in een stukje gras, in een park ergens in Barcelona. Iemand had hem, samen met een aansteker en een zonnebril, vergeten na een dutje in het park.

Na een al bij al bijzonder korte zoektocht naar de rechtmatige eigenaar besliste ik dat ik op een of andere manier dit toestel wel verdiend had. Waarom weet ik niet meer, maar ik ben er zeker van dat mijn redenering waterdicht was.

Ik was natuurlijk al veel langer Apple-adept. Wanneer, niet veel later na die historische keynote van Steve Jobs, de iPod Touch, het iets minder capabele broertje, werd voorgesteld, stond ik meteen in de rij om dit toestel in handen te krijgen. Ik mocht dan wel mezelf als early adopter bestempelen, ik was vooral een weinig kapitaalkrachtige student, en de peperdure iPhone, met alle datakosten van dien waren niet aan mij besteed.