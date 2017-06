Die nacht komen de bootjes terug, en als we ’s ochtends opstaan, varen we achter het Libische schip aan, richting Misrata. De drie rubberbootjes hangen vast aan de vissersschuit, volgens de berekeningen van de Louise-Marie moet hun brandstof inmiddels op zijn, en kunnen ze niet anders dan terugvaren naar hun thuisbasis. Het grotere bootje is al vooruit gevaren.

Na vier dagen roept de commandant eindelijk de verlossende boodschap om via de intercom: de Libische autoriteit heeft dan toch nog bevestigd dat het om een staatsschip gaat, het feit dat ze wapens meehadden, is gerechtvaardigd. De Black Hole wordt opgeheven, de hele Louise-Marie haalt opgelucht adem.

Vier tergende dagen lang hebben we één bootje gevolgd, ook twee andere militaire schepen waren bij de operatie betrokken. Het lijken heel veel middelen voor zo’n ontstellend mager resultaat. Maar we zijn een pion die door het hoofdkwartier op het schaakbord van operatie Sophia wordt geschoven.

De ene zet in het schaakspel is achteraf triviaal, de andere kan uiteindelijk cruciaal blijken. Voor de Louise-Marie is het nu in elk geval op naar de volgende opdracht.