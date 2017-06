‘De criminaliteit’ is trouwens een containerbegrip. In werkelijkheid stijgen bepaalde criminaliteitsfenomenen en dalen andere. Terrorisme is bv. gestegen van 212 PV’s in 2012 tot 732 in 2016. Die toename heeft te maken met toegenomen terroristische feiten, evident, we kennen ze allemaal. Maar het heeft ook te maken met een toegenomen aantal strafbaarstellingen. Minister van Justitie Geens alleen al heeft sinds zijn aantreden drie terrowetten laten stemmen waardoor de lijst van terroristische misdrijven systematisch is uitgebreid.

Hoe meer wetten, hoe meer strafbaarstellingen en dus ook hoe meer (potentiële) overtredingen. Het tegenovergestelde is ook waar. Als je een samenleving zonder geregistreerde criminaliteit wil, schaf dan alle strafwetten af. Het is een bijzonder karikaturale voorstelling van zaken maar de kern van de zaak is dat ‘politiële criminaliteitsstatistieken’ vooral iets zeggen over ‘de door de politie geregistreerde criminaliteit’, minder over ‘de criminaliteit’.