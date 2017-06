Gisteren heb ik door mijn verrekijker voor het eerst een stukje Libië gezien. Een teleurstellend saai stuk vlak land, was het. De bemanning vertelt dat ze bij hun vorige operatie, in november-december, van op het schip gevechten konden zien ’s nachts.

Vanochtend spotte ik een vaartuig in de verte – een “contactje” dat ik enigszins bedeesd meldde aan de soldaat naast mij. De bemanning op de brug had het vannacht natuurlijk al gezien, en al lang gecleared als niet-verdacht.

Elke avond is er commandobriefing: een voortgangsrapport over de operatie. Twee incidenten tot nu toe vergden verder onderzoek. Maar voorlopig is er nog niets zo verdacht dat we toestemming moeten vragen om aan boord te gaan, niets dat genoeg doet vermoeden dat we met wapensmokkel te maken hebben, onze eerste prioriteit op dit moment.

Tijdens de briefing wordt ook gemeld hoe het zit met de technische toestand van het schip, de voedselvoorraad, de medische gevallen. Ook daar viel wat te melden: vandaag voor het eerst een ongeluk dat verontrustend genoeg was om het te “praaien” (nautische taal voor omroepen over het hele schip), maar verder vooral iets te veel kleine ongelukjes, nóg beter de voorzorgsmaatregelen volgen dus.

Voor alles zijn er procedures. Dat moet ook, want bijna iedereen heeft naast zijn hoofdfunctie ook nog andere rollen aan boord. Zo zag ik Guy, die in de keuken werkt, gisteravond laat voorbijlopen in gevechtstenue, want hij had vannacht nog wacht op de brugvleugel. Bij het ontbijt (tussen 5u30 en 7u30) was hij alweer op post in de keuken.