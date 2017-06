Maar nu het stof is gaan liggen, wordt duidelijk dat Lutgen misschien niet alle gevolgen van zijn gedurfde zet helemaal heeft doorzien. In de eerste plaats wordt wel snel duidelijk dat er sprake is van een coup monté met de MR. De partij van premier Michel zit op het regionale vlak als sinds 2004 in de oppositie, en ziet in het voorstel van Lutgen een gedroomde kans om zich opnieuw in de Waalse regering te hijsen.

Achteraf bekeken was het opzijzetten van Armand Dedecker als burgemeester van Ukkel het afgelopen weekend een voorbode van de vernieuwde entente tussen MR en CDH. Die twee partijen kunnen zo aan de slag in de Waalse regering. Wellicht was dat ook het oorspronkelijke plan.

De vraag is of Lutgen bij zijn gedurfde zet ook meteen aan de gevolgen voor de Brusselse regering heeft gedacht. Lutgen is een volbloed Waal, burgemeester van Bastenaken, en dat ligt mijlenver van de hoofdstad, met zijn complexe structuren.