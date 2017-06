Een deel van haar miserie heeft Theresa May natuurlijk wel over zichzelf afgeroepen. De Lagerhuisverkiezingen waren voor niets nodig geweest –ze had zelfs tot vervelens toe gezegd dat er geen algemene verkiezingen zouden komen, waarna ze, na een wandeling met haar man in de natuur, prompt algemene verkiezingen uitschreef.

Zo’n slechte verkiezingscampagne had evenmin gehoeven, en haar U-bochten: ook daar had niemand om gevraagd. En na de ramp in de Grenfell Tower had ze beslist iets meer sympathie voor de slachtoffers kunnen tonen. In plaats daarvan bezocht ze de onheilsplek en ging ze alleen in gesprek met de top van de brandweer (foto hieronder).

Heeft ze dan geen adviseurs die beter weten?, vroeg ik me af toen ik op de redactie de beelden van haar bezoek aan de uitgebrande toren zag binnenlopen. Beelden? Foto’s, eigenlijk. Want er waren geen camera’s bij. Waren er dan geen medewerkers die haar influisterden: “Beste premier, dit is echt geen verstandige beslissing. Niet doen.” Of luistert ze niet naar haar medewerkers?

Ongetwijfeld zal de geschiedenis van de ramp en van de politieke gebeurtenissen errond nog geschreven worden. Maar ik durf er het rode mini-dubbeldeksbusje dat op mijn bureau staat om te verwedden dat ex-medewerkers later zullen verklaren dat hun premier niet uitblonk in luisterbereidheid. Het is een klacht die je wel vaker hoort bij politieke “vrienden” (als u me toelaat om het woord “vrienden” in deze context te gebruiken): May heeft de gewoonte om zich te omringen met een selecte groep vertrouwelingen. Die nemen de beslissingen, en vaak volgt zij. Naar buitenstaanders luistert ze niet. Nooit.

