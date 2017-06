Intussen circuleren alvast de eerste namen voor de opvolging van Spicer. Grote kanshebber is Sarah Huckabee-Sanders, die al meermaals is ingevallen voor Spicer. Zij is de dochter van Mike Huckabee, voormalig Republikeins gouverneur en presidentskandidaat.

Ook een opvallende naam is die van Laura Ingraham, bekend als presentatrice van een conservatieve talk radio show. Trump maakte er in het verleden geen geheim van dat hij haar best ziet zitten als woordvoerder. Ook Ingraham zelf zou niet weigerachtig staan.

Alleen is de vraag of een nieuwe woordvoerder de communicatiestijl van dit Witte Huis kan verbeteren. De president is vaak zijn medewerkers te vlug af en praat zijn beslissingen zelden met hen door. Vandaar dat er vaak tegenstrijdigheden worden verkondigd op de persbriefings. Trump heeft in het verleden ook meermaals verklaard dat hij de massamedia wil omzeilen door zelf via Twitter te communiceren. Is de beste woordvoerder van president Trump misschien de president zelf?

Nog eens: Sean Spicer op YouTube: