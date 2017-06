De nieuwe president heeft nu dus een historische kans, maar tegelijk torst hij een zware verantwoordelijkheid. Politiek heeft hij alle macht in handen. De Europese economie is aan een heropleving begonnen. En door de Brexit, de verkiezing van Trump en de terreur lijkt het besef gegroeid dat meer Europese samenwerking nodig is.

Als Macron er straks in slaagt om de Duitse bondskanselier Angela Merkel en co te overtuigen niet alleen de Duitse belangen voor ogen te houden is er misschien een kentering mogelijk. Als het Macron bovendien lukt om Frankrijk wat meer optimisme en economische slagkracht te geven dan ziet het er goed uit voor Jean Modaal.

En goed voor Emmanuel Macron, die dan al mag beginnen te dromen over een nieuwe verkiezingsoverwinning en een nieuwe ambtstermijn vanaf 2022. In dat geval is Macron God in Frankrijk tot in 2027 en zullen de andere partijen tevreden mogen zijn met de kruimels.

Het komende jaar zal ons leren of het Macron lukt. Het lijkt nu of nooit. Voor Macron, voor Frankrijk en bij uitbreiding zelfs voor Europa.