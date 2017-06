Een jaar geleden stond ik in de avondzon op Trafalgar Square te luisteren naar de Afghaanse mensenrechtenactiviste Malala, tussen de Londenaars die het vermoorde Labourparlementslid Jo Cox kwamen herdenken. Ze was op 16 juni, net voor het referendum over de Brexit, vermoord door een man met nazisympathieën, die “Britain First” riep toen hij haar met verschillende messteken ombracht. Bij de Europese Unie willen blijven, het was toen al voldoende om gestoorde of gefrustreerde mensen door het lint te laten gaan.

Tijdens de wake hing er een sfeer van verdriet, niet van haat. De rouwenden droegen affiches met “Hope not hate”, en uitspraken van Cox: “we zijn meer eensgezind en we hebben meer gemeen dat wat ons verdeelt”. Daarmee had ze zich laten opmerken bij haar ‘maidenspeech’ in het Lagerhuis.