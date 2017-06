Het is en blijft ongezien: een nieuwe politieke formatie die in één klap de Franse president levert en een absolute meerderheid behaalt in het parlement. De verwachtingen waren hooggespannen. Met meer dan 32 % van de stemmen na de eerste ronde vorige week, leek La République En Marche op weg naar een meerderheid van 420 tot 455 parlementszetels op een totaal van 577.

Die score zou van Emmanuel Macron niet alleen een president met een sterk mandaat gemaakt hebben, maar haast een zonnekoning zoals Lodewijk XIV. Maar dat is dus niet gebeurd.

De weinige Franse burgers die gisteren bij zomerse temperaturen toch gingen gaan stemmen, wilden Emmanuel Macron en zijn partij een duidelijke meerderheid geven om daadkrachtig te kunnen regeren. Maar dat betekent niet dat Frankrijk een president wou die per absolute volmacht zou kunnen beslissen over sociale hervormingen, een strengere arbeidswetgeving of andere maatschappelijke hete hangijzers.