Terwijl Raqqa op het punt staat ingenomen te worden door Koerdische strijders is ook het Syrische leger met hulp van Iran en Rusland bezig aan een snelle opmars richting Raqqa. Gevolg daarvan is dat het op verschillende plaatsen al tot schermutselingen is gekomen tussen het Syrische regeringsleger en de Koerdische strijders. Dat aan beide kanten van die frontlijn Amerikaanse en Russische elite-eenheden meevechten maakt de situatie erg explosief.

Tot nu toe was er een koele verstandhouding tussen de Koerdische strijders en het regime van president Assad waarbij beide kampen elkaar gedoogden. Nu IS terrein verliest komen beide kampen, letterlijk tegenover elkaar te staan. Het risico bestaat nu dat Rusland en Amerika direct slaags raken in de Syrische woestijn, en meegezogen zouden worden in een snelle escalatie van geweld. Incidenten zoals het neergeschoten Syrische toestel zetten de spanning tussen Moskou en Washington op scherp.

Wat de situatie extra explosief maakt is dat intussen tientallen landen en gewapende groeperingen, allemaal op het terrein betrokken zijn bij de oorlog in Syrië.

Een oorlog beginnen is niet zo moeilijk, een oorlog beëindigen blijkt heel wat lastiger.