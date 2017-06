Dan het tweede verwijt, het veronderstelde gebrek aan internationale solidariteit. Polen wijst er fijntjes op dat het land met open armen mensen uit buurland Oekraiene ontvangt. Volgens sommige schattingen zijn er al meer dan 400.000 Oekraieners in Polen. In 1990, bij de val van het communisme, was de levensstandaard en het BNP per capita in Polen en Oekraiene vergelijkbaar. Vandaag is Oekraiene een puinhoop, geteisterd door kwalen als endemische corruptie, economische malaise en een nu en dan opflakkerende burgeroorlog in het oosten waar de Russische potentaat Poetin zijn bloedhonden de Krim op jaagt.

Praat je met Oekraieners in Polen, dan blijkt dat deze mensen Polen vandaag zien zoals de Poolse emigranten in de prille jaren 2000 Duitsland zagen: een economische tijger, een stabiele democratie, een gedroomd land, kortom, om een nieuw en beter leven te beginnen.

Lang niet alle Oekraieners in Polen zijn oorlogsvluchtelingen. De meerderheid van hen zijn economische vluchtelingen, studenten, seizoenarbeiders. Maar wat ze gemeen hebben, is dat de Polen, op enkele zonderlinge extreemrechtse studenten na, hen warm ontvangen. Ze vinden makkelijk werk. Ze spreken een vergelijkbare taal. Ze zijn, als Grieks-Orthodoxen, geworteld in dezelfde katholieke traditie als Polen.