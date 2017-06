Na vijf weken officieel aan de macht te zijn, heeft Emmanuel Macron veel van zijn landgenoten opnieuw trots gemaakt. Fransen genieten dat hun natie internationaal opnieuw meetelt, dat is toch de tenminste de indruk die hun president wil geven.

Op de NAVO-top in Brussel, de G7-ontmoeting in Taormina, de ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in Versailles, of met zijn videoboodschap in het Engels om de planeet te redden. Macron gaf iedereen het nakijken. “Tu as vu notre président, hein,” vroeg een Parijzenaar me vorige week, “il a écrasé ce mec Trump, consolé cette dame d’Angleterre Theresa. Il a fait tout." Het was een pure smeekbede om de daden van hun “superieure” president te erkennen.

Vreemd genoeg voel je die trots bij de Fransen alleen maar af en toe naar de oppervlakte komen. Op zich blijven ze, zoals het vroegere TF1-anker Christine Ockrent me toevertrouwde”, het “meest pessimistische” volk van Europa. Daarin zijn ze niet veranderd. “On verra dans six mois, Monsieur,” zuchtte een Marseillais vorige week, "in het begin zijn alle presidenten fantastisch. Deze kan een grote worden als hij Frankrijk echt kan veranderen. Minder regels, meer initiatief.”