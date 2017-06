Toen Obama eind 2014 de dooi aankondigde in de relaties met Cuba, werd er gehuild. Niet van ellende, wel van blijdschap. Van het Vaticaan tot Havana tot Miami. Het besef in het Witte Huis was gegroeid dat 50 jaar sancties tegen het communistische regime niets hadden uitgehaald. Dat de Cubaanse bevolking er het grootste slachtoffer was van geworden. De Castro's zaten immers nog steeds in het zadel. Doe maar lekker gewoon, en het komt allemaal vanzelf goed, dat was de boodschap van Obama.

De gevolgen van die dooi lieten niet lang op zich wachten. Amerikaans geld overspoelde de Cubaanse economie. Vorig jaar alleen al reisden 600.000 Amerikanen naar het Caraïbische eiland. De helft meer dan een jaar eerder. De Cubaanse economie werd gestimuleerd, lokaal ondernemerschap werd aangemoedigd (kapitalisme!) en het regime zelf kneep een oogje dicht. De ooit zo strakke greep op informatie versoepelde door de steeds bredere internettoegang voor de bevolking.

Op twee jaar tijd was er dus meer vooruitgang te merken dan na een halve eeuw sancties. Een zucht van verlichting was hoorbaar in héél Latijns-Amerika. Vergeet niet : Cuba was het symbool geworden van hoe die 'imperialistische Amerikanen' de halve wereld dicteerden. Een symbool van verzet. Sinds Obama's Cuba-akkoord was het imago van de VS in Latijns-Amerika weer aan de beterhand.

Aanvankelijk vond trouwens ook Trump het helemaal geen slecht idee om de relaties met Cuba te verbeteren. "Alleen zou de deal een pak beter kunnen," zei hij in een interview in 2015, vóór hij zijn presidentiële ambities bekend maakte. De man droomde al decennia van een eigen Trump-hotel in Havana. In 2012 stuurde hij ook enkele werknemers naar het eiland om een geschikte locatie te zoeken voor een luxueus golfterrein. Dat hij daarmee het Amerikaanse handelsembargo aan zijn laars lapte en hiervoor juridisch onderzocht werd, is een pittig detail.