In het Verenigd Koninkrijk wonen zo’n zes miljoen mensen, ongeveer een tiende van de bevolking, in sociale woonblokken, een aanzienlijk aantal van hen in woontorens als de Grenfell Tower. Die dateerde uit de jaren zeventig, maar veel sociale woonwijken als de New Era Estate gaan terug tot de jaren dertig. Toen werd in de grote steden begonnen met het opruimen van de oude, victoriaanse krottenwijken, een vernieuwingsprogramma dat onderbroken werd door de Tweede Wereldoorlog maar daarna doorging tot ver in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Ook in die relatief nieuwe wijken zijn de leefomstandigheden vaak erbarmelijk. In het Engels noemen ze die wijken "sink estates", omdat ze maatschappelijk zijn weggezonken. In de New Era viel het al bij al nog mee, maar in honderden estates in de Britse hoofdstad en in Midden- en Noord-Engelse steden heerst een klimaat van criminaliteit, drugsgebruik en jeugdbendes.