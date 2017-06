Enkele cijfers:

Bij ons leidt dit tot klachten over sociale dumping in de bouwsector. Volgens de Europese Commissie werken in ons land (cijfers van 2015) 156.000 gedetacheerde werknemers. De helft in de bouwsector. 16 procent komt uit Polen.

Opvallend: de meeste gedetacheerde werknemers in België komen uit Frankrijk (24%). Ook West-Europese bedrijven gebruiken immers de techniek van detachering om hoogopgeleid personeel opdrachten te laten uitvoeren in andere landen (bijvoorbeeld informatici). Belgische bedrijven detacheerden in 2015 82.000 werknemers naar andere EU-landen.

Alleen in Duitsland en Frankrijk werken nog meer gedetacheerde werknemers dan in België, maar dat zijn natuurlijk veel grotere landen. In totaal zijn er in Europa zowat 1.5 miljoen gedetacheerde werknemers. Op het totale aantal mensen met een voltijdse baan, is dat amper 0.2%. Maar in sommige sectoren, zoals de bouwsector bij ons, ligt het percentage veel hoger.