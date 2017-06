Ongelooflijk hoe erg Ierland de voorbije vijfentwintig jaar veranderd is. Tot 1993 was homofilie strafbaar. Dat was ook niet te verwonderen in een overwegend ruraal land dat in ethische kwesties tot de conservatiefste, zelfs de reactionairste van de wereld behoorde. De invloed van de katholieke kerk was ontegensprekelijk. Een katholieke kerk dan nog die leek te zijn vastgelopen in een traditie die ze op het Europese vasteland al in de jaren zestig achter zich leek te hebben gelaten.

Meer nog dan andere uitgesproken katholieke landen, werd Ierland omstreeks de eeuwwisseling geteisterd door schandalen in de kerk. Een bisschop moest ontslag nemen nadat gebleken was dat hij bij een minnares een kind had verwekt.

En dan waren er nog de onthullingen over instellingen van de zogenoemde “Magdalen Sisters”, die tientallen jaren zwangere, ongetrouwde meisjes opvingen. Die brachten er hun kind ter wereld, waarna dat kind werd afgestaan voor adoptie. Dat ging gepaard met vaak hartverscheurende taferelen. De meisjes werden er tewerkgesteld in afschuwelijke omstandigheden.