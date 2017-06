De moraal van het verhaal is duidelijk: het volk wil het anders, maar de politiek luistert niet, en richt zich uitsluitend naar de eigen inzichten en regels.

Schematisch kun je zeggen dat in De stad der zienden het volk goed is, terwijl de politiek perfide en boosaardig is. En daarom komen de kiezers in opstand, en nemen ze het heft in eigen handen. En dat levert paradoxaal genoeg een betere samenleving op.

De "stad der zienden" is natuurlijk een politieke parabel, geschreven in 2005. Maar wie in 2017 of de komende jaren verkiezingen wil organiseren, moet het misschien toch even ter hand nemen.