"Wie Poetin en zijn regime uitdaagt loopt een aanzienlijk risico, oppositie voeren in Rusland is gevaarlijk", zegt Ilja Jasjin me in november vorig jaar op de brug over de Moskou-rivier waar eind februari 2015 Boris Nemtsov werd doodgeschoten, vlak aan het Kremlin. Jasjin, een vriend en nauwe medewerker van Nemtsov, was als een van de eerste ter plaatse.

Er is nooit een link bewezen tussen het oppositiewerk van Nemtsov en zijn dood, maar binnen de Russische oppositie twijfelt er niemand aan dat die band er is, dat de moord op Nemtsov een boodschap was voor andere opposanten van het huidige bewind.

De 41 jarige Aleksej Navalny, op dit moment de bekendste oppositieleider, weet als geen ander wat de prijs is die je moet betalen als je in opstand komt tegen het Kremlin.