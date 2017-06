De lonen in de UK zijn nu lager dan tien jaar geleden, als je rekening houdt met de inflatie. Het land voert meer voedsel in dan het uitvoert. De populaire avocado is al tien procent duurder geworden. En de nijverheden waar het Verenigd Koninkrijk nog iets betekent, de auto-industrie, de vliegtuigbouw en medische installaties, betrekken alsmaar meer onderdelen vanuit het Europese vasteland. Ook die worden duurder. Het eindproduct dus ook.

De Britten zien het zwart in. Van de euforie die er kort na het referendum heerste, is nog maar weinig te merken. In Londen was hoe dan ook weinig van enige euforie sprake, maar ook in het noorden, in de oude industriegebieden die een jaar geleden overtuigend “uit” hadden gestemd, is de patriottische stemming van weleer weggeëbd.

“Misschien hebben wij ook wel een Macron nodig,” zei iemand me vorige week in Manchester. Hij maakte een grap. Maar het was ook half ernstig bedoeld.