Michel Barnier (foto hieronder), de Fransman die namens de overige 27 EU-landen de brexit-onderhandelingen zal voeren, had 19 juni vooropgesteld als startdatum voor de onderhandelingen. Aan Europese kant is men er klaar voor. Alles is voorbereid en becijferd.

De onderhandelingsstrategie werd goedgekeurd én, tot grote ergernis van Londen, gepubliceerd: eerst wil de EU een akkoord over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en van Britse burgers in de EU, en een akkoord over de financiële verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk. Pas als er over die punten voldoende vooruitgang is, wil de EU met de Britten praten over hoe de toekomstige handelsrelatie er moet uitzien.