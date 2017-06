Eerst kiezen de Fransen een nieuwe president, een maand later een nieuw parlement. Vervelend zou je denken, op korte tijd vier van je vrije zondagen ‘opofferen’. Voor de modale kiezer misschien wel, maar politiek gezien heeft het systeem zijn voordelen. Na zo’n megaverkiezing sluiten de Fransen hun nieuwe president vrijwel altijd in de armen. Hij krijgt het voordeel van de twijfel, ‘carte blanche’ om zijn beleid uit te voeren.

Pas volgende week zondag 18 juni weten we hoe het Franse parlement er echt gaat uitzien. Want ook nu weer gaat het in twee stemronden. Frankrijk is voor de gelegenheid opgedeeld in 577 lokale kiesdistricten. Die sturen allemaal één parlementslid naar Parijs. In elk kiesdistrict geldt een systeem van ‘the winner takes all’, zoals in Groot-Brittannië.

Wie in de eerste ronde al meer dan de helft van de stemmen krijgt is meteen verkozen. Dat zal maar voor een kleine groep het geval zijn. De grote meerderheid moet naar de tweede ronde. Daar mogen alle kandidaten meedoen die meer dan 12,5 procent van de ingeschreven kiezers halen. Omdat er nogal wat kiezers hun kat sturen moet je in de praktijk dus zo’n 20 procent van de uitgebrachte stemmen halen.