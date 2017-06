Wat volgde was een week vol debatten, speculaties en een pak nieuwe pistes: motorblok of niet, toch maar op rechts of met een arsenaal aan linkse partijen? Iedere partijleider had er wel iets over te zeggen, iedereen mocht opnieuw op de koffie bij Schippers, die nog even doorging als informateur.

Uiteindelijk werd besloten "iets te proberen" met een andere logische combinatie: het motorblok VVD-CDA-D66 met de Christen-Unie. Die "bijbelbeltpartij" haalde vijf zetels, net genoeg dus voor een meerderheid. Krapper kan niet. De onervaren Gert-Jan Segers zou mee aan tafel mogen.

Maar nog goed voor de stoelen klaargezet waren, werd de poging al getorpedeerd. Dit keer door D66. Leider Alexander Pechtold verklaarde vrij snel dat hij er weinig voor voelde om met de Christen-Unie samen te werken. D66 profileert zich als het ethische haantje-de-voorste: euthanasie, abortus, om er maar een paar te noemen: het zijn thema’s waar D66 net het verst wil in gaan. En dat botste nog voor het allemaal goed en wel begon met de Christen-Unie, de partij die politiek bedrijft met de bijbel in de hand en ook op die ethische thema’s ingezet had, maar dan wel met een andere afloop voor ogen.

De soloslim van Pechtold kon bij de andere partijen maar op weinig begrip rekenen: het motorblok spuwde zwarte rook uit: nog meer dan bij de eerste poging, werden CDA en VVD in elkaars armen gedreven en werd D66 de buitenkant van de motor. Rutte en Buma ergerden zich openlijk aan Pechtold. Informateur Schippers verliet het schip, de formatie terug naar af.