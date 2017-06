Maar de tijden zijn veranderd. Wanneer de PS in 2005 het schandaal in Charleroi nog kan doorslikken, bloedt ze nu in de peilingen. De PS tuimelt in Wallonië naar benden van 31% naar een schamele 21%. De extreemlinkse PTB –die van de graaicultuur van de traditionele partijen een strijdpunt heeft gemaakt- rukt op naar 20%, en zit de PS daarmee op de hielen.

In de wandelgangen van de partij wordt er aan de poten van de stoel van de voorzitter gezaagd. Elio Di Rupo is een zachte heelmeester, en die maken stinkende wonden. De kritiek op zijn afwachtende houding wordt luider. De criticasters verwijten hem teveel te rekenen op regeltjes en procedures om deze schandalen in te dijken, in plaats van doortastend op te treden en korte metten te maken met de fraudeurs.