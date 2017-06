Dan liever iemand die ferme taal spreekt, zoals na de aanslag op London Bridge en op Borough Market vorige zaterdag. Iemand die bereid is om de anti-terreurwetten te verscherpen, die bereid is om, op het randje van de wettelijkheid, het internet aan te pakken, iemand die bereid is om de moslimgemeenschap(pen) ongezouten haar mening te geven. “Genoeg is genoeg,” zei May op de drempel van 10 Downing Street. Het was veel Britten uit het hart gegrepen.