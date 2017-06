Opvallend is dat de VS in theorie een bondgenoot is van zowat alle betrokkenen. Er was een tijd waarin Washington, als onbetwiste supermacht, de sluimerende vetes en spanningen onder controle wist te houden.

Die Amerikaanse invloed in het Midden-Oosten begon al af te brokkelen onder president Obama, die - na het debacle van de oorlog van Bush in Irak - duidelijk afstand begon te nemen. Ook zijn weifelende en wisselende keuzes in de Arabische Lente hebben de regio niet echt geholpen.

Maar met Donald Trump in het Witte Huis voelen sommige landen zich blijkbaar gesterkt om zonder veel diplomatieke scrupules hun eigen agenda te volgen.