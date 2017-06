Diezelfde grote sjiitische meerderheid wordt echter ronduit gehaat door extremistische soennieten. Die beschouwen sjiieten als "afvallige moslims" en de islam de rug toe gekeerd hebben, is zowat de grootste zonde die iemand volgens hen kan begaan. Dat is veel erger dan "ongelovigen" (die nog altijd bekeerd kunnen worden) of christenen en joden die als "volkeren van het boek" in de islam nog altijd een schuifje hoger liggen dan "heidenen".

In de talrijke publicaties van IS en Al Qaeda op het internet wordt dan ook bijna altijd opgeroepen om sjiieten te vermoorden en aanslagen te plegen. De gecoördineerde aanvallen in Teheran zijn echter niet het werk van enkelingen, maar werden goed georganiseerd en dat duidt op een echt netwerk zoals IS.

Naast de religieuze haat, is Iran natuurlijk ook steeds verwikkeld in de oorlogen in Syrië en Irak, waar het de sjiitische geloofsgenoten steunt en dat geldt voor de Houthi's in Jemen. Telkens staan Iran en zijn bondgenoten daar tegenover extremistische soennieten. Los daarvan zijn er ook grote spanningen in de Golf tussen Iran en de Arabische staten met Saudi-Arabië op kop.