Een overeenkomst over een vertrek uit de EU is wenselijk, “maar liever geen akkoord dan een slecht akkoord” is haar mantra.

May graaft zich in tegenover de kiezer, die getuige de peilingen toch niet helemaal van haar overtuigd is.

Vooral een ondoordacht plan om ouderen veel te laten betalen voor zorg komt slecht aan bij de traditioneel conservatieve achterban. Ook haar afwezigheid bij televisiedebatten deed geen goed.

Toch is niet helemaal te verwachten dat ze een smadelijke nederlaag zal lijden. Het alternatief van de oud-linkse Labour-leider Jeremy Corbyn is veel Britten te radicaal en de Liberaal-Democraten zijn nog op adem aan het komen na een electorale optater in 2015.

Volgens opiniepeilingen - in dit land slaan die al eens de bal mis - steunt de Britse kiezer May wel als het gaat om de harde opstelling tegenover Europa. Iets meer dan de helft, 55 procent van de Britten, wil niet dat de regering zware eindafrekeningen (die op zouden kunnen lopen tot 100 miljard euro) aan de EU moet betalen, om de boedelscheiding formeel te regelen.