Genesteld tussen Coney Island en z’n reuzenrad en Manhattan Beach vind je Little Odessa, de bijnaam van Brooklyn’s Brighton Beach. In Little Odessa woont de grootste concentratie van Russische immigranten buiten Rusland. Al vanaf 1800 kwamen ze afgezakt naar de oceaankust van Brooklyn. In heel New York City leven naar schatting bijna 700.000 Russische immigranten, dat is bijna 1 op de 10 New Yorkers. Dat is veel.

Vanochtend ben ik vanuit Prospect Heights aan Park Place en 7th Avenue in de metro gestapt voor een rit van een half uur op de Q-lijn. (je kan ook de B-lijn nemen). Voor het overgrote deel volgt de metro een bovengronds traject. Heel veel joden stappen op, op weg naar Klein Odessa.

Odessa, aan de Zwarte Zee (nu in Oekraïne) was ook de eerste stad in Rusland waar de joden zich mochten vestigen. Op het witte doek werd Odessa onsterfelijk gemaakt door de beroemde trappenscène in Eisensteins film ‘Pantserkruiser Potemkin’.

Het overgrote deel van de joden uit Odessa werd in de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s naar concentratiekampen gedeporteerd en vermoord. Velen sloegen op de vlucht naar het beloofde land, Amerika.