Een week na de Amerikaanse president is de Chinese premier in ons land. Hij brengt hier een officieel bezoek en woont de EU-China top bij in Brussel. Een jaarlijkse topontmoeting die dit keer in het teken staat van het klimaat, de vrije wereldhandel, én de nieuwe koers in Washington.

Wat die man hier komt zeggen, na de beslissing van Donald Trump om uit het klimaatakkoord te stappen, weten we via zijn ambassadeur in ons land Liao Liqiang. Zijn boodschap tijdens een interview is duidelijk.