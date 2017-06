Ik zie de beelden van tien jaar later voor me. Ook daar aan de grens, in Goma. De twee burgeroorlogen waren voorbij, het was de dag van de hoop, de eerste vrije verkiezingen, de verhalen gingen over verandering, over wat de ‘vredesbrenger’ Joseph Kabila allemaal had gedaan om voor stabiliteit te zorgen. Ja, dat waren mooie dagen. Telkens weer zie ik Louise voor me, de jonge vrouw met haar baby aan de borst, hoe trots ze me haar kiezerskaart toonde.

Die Louise was ik vandaag zo graag gaan opzoeken, in haar dorpje bij Rutshuru. Ze moet al zoveel hebben meegemaakt intussen. Rebellie na rebellie. Ja, ook toen ben ik gaan kijken, toen Nkunda en daarna de M23 de streek kwamen plunderen.

Maar toen was ik niet echt bang. Het waren berekende risico’s. Als journalist kon je vrij bewegen, hartverscheurende situaties beschrijven, gaan praten met de Congolezen en overrompeld worden door hun optimisme en overlevingsdrang.

Die verhalen hebben me telkens weer die grens over getrokken. Was het empathie? Beroepseer? Plichtsbesef? Avontuur? Wellicht een beetje van dat alles.