“The Conservative wobble,” zijn ze het in het Verenigd Koninkrijk gaan noemen. “The wobble” is het frequent voorkomende verschijnsel waarbij een partij die leidt in de opiniepeilingen plotseling een flink stuk van haar voorsprong prijsgeeft.

Meestal is dat tijdelijk, en kan de partij zich herstellen. Soms ook niet. De Conservatieve Partij van eerste minister Theresa May lijkt op dit moment zo’n wobble mee te maken. Herstelt de partij? Of niet?

Ze leek zegezeker, die dag in april dat ze op de drempel van Downing Street 10 vervroegde verkiezingen aankondigde. Ze deed dat omdat “het land veranderd was, maar het Lagerhuis daar niet in was gevolgd”. Met andere woorden: in het land heerste een probrexitstemming, maar niet in het parlement. De sociologische realiteit vereist een politieke correctie.