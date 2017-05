In oktober vorig jaar nog, in Kigali (Rwanda), tekenden de VS nóg een internationaal klimaatakkoord dat bijna even belangrijk is voor de uitstootvermindering: dat over de HFC-gassen (koelgassen gebruikt in koelkasten en airco’s).

Het kreeg amper media-aandacht, maar daardoor zijn de Verenigde Staten nu internationaal verplicht om de productie van die gassen aan banden te leggen.

Niemand verwacht dat Trump dát akkoord zal torpederen. Die regels zullen wellicht moeiteloos door de senaat geloodsd worden. Twee grote Amerikaanse chemische bedrijven produceren namelijk de alternatieven voor de HFC-gassen…

Misschien beseft de Amerikaanse president op een dag ook dat de toekomst van de Amerikaanse economie en jobs eerder in de hernieuwbare dan in de steenkoolsector te vinden is.