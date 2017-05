Maar het zijn niet alleen de Duitsers die zich roeren. Ook de Fransen doen dat. Herinner je de handdruk van de nieuwe Franse president Macron aan Trump in Brussel. Die was zó stevig dat Trump’s bloed even wegtrok. Een bewuste zet, gaf Macron achteraf toe. “Een moment van de waarheid.” Of hoe hij Trump bij het weerzien op het nieuwe Navo-hoofdkwartier links liet liggen en eerst Merkel begroette. Symbolisch, maar veelzeggend: Frankrijk, en bij uitbreiding Europa, laat zich niet opzij duwen. En dat voor een president die nog maar net ingezworen is. Faut le faire.

We kunnen er niet naast kijken: Europa heeft er met Macron een nieuwe sterke man bij. Hij wil samen met Merkel de EU uit het slop halen. Merkel legt dan weer al haar eieren in de EU-mand van de 27, zonder Groot-Brittannië. De twee hebben elkaar snel gevonden. En traditioneel wordt Europa alleen maar sterker wanneer de tandem Duitsland-Frankrijk gesmeerd is. Gezond verstand van Europese politici? Ja, maar vooral ook van de Europese kiezer. Het is niet moeilijk om in de verkiezingsuitslag in Nederland en Frankrijk een tegenreactie te zien op het Trumpisme.