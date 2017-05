Er is prachtige (en veel) natuur in de VS, maar er wordt soms slordig mee omgesprongen. Aardgas, zon en wind zijn in de meeste gevallen veel goedkopere energiebronnen. Als Trump beweert dat hij banen terug wil brengen, moet hij net niét in steenkool investeren, maar in hernieuwbare energie. Dat is een feit, geen mening.

Als Trump dus de economische logica wil volgen, moet hij steenkoolwinning ontmoedigen. Als er al oude mijnen terug open zouden gaan, dan zullen het geen kompels zijn die het zwarte goud bovenhalen, maar zelfrijdende graafmachines van Caterpillar.

Als Trump de economische logica wil volgen, moet hij ook niet al te veel fossiele brandstoffen naar boven delven zoals olie of schaliegas. Er is de afgelopen jaren zo veel ‘gefrackt’ en geboord, dat de prijzen vervolgens zijn ingestort. Er is een overaanbod/overschot aan energie, waardoor de prijzen fors zijn gezakt.