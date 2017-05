De boodschap kwam op zich overigens niet als een verrassing. Al een hele tijd hamert Washington op een verhoging van de Europese defensie-uitgaven. Ook Obama vond het niet kunnen dat het principe ‘All for one, one for all’ binnen de NAVO een soort 'US for one, US for all’ was geworden.

Bij iedere bedreiging voor de veiligheid moest al snel de VS tussenkomen, ook al waren de strategische belangen van het land niet in gevaar, omdat Europa niet de capaciteiten had om zich militair te verdedigen tegen die bedreigingen. Zeker op het moment dat het niet meer ging om perifere bedreigingen, maar om existentiële, na de annexatie van de Krim door Rusland in 2014, stond Europa met de billen bloot.

Verschillende Europese regeringen stapten af van hun besparingspolitiek op defensie, en begonnen weer meer uit te geven. Maar de achterstand was inmiddels zo groot, dat het onmogelijk werd om snel resultaten te boeken. Eens bepaalde eenheden binnen de strijdkrachten zijn afgestoten, kost het enorm veel energie en geld om die weer op te zetten.