Zo komen we bij het tweede argument: de betere kennis. Zal een allochtone rechter zich met meer kennis van zaken uitspreken over geschillen waarbij een andere culturele achtergrond een factor van betekenis is? En wat is de consequentie hiervan? Zal dat dan leiden tot zwaardere straffen of juist omgekeerd, lichtere? Als allochtone rechters al met een andere blik naar de wereld kijken, kijken ze dan ook met een andere blik naar de hen voorgelegde feiten? En welke blik is dat dan?

Een andere blik op lichaamstaal bv., zo leggen ervaringsdeskundigen uit. In sommige culturen is het in de ogen kijken een uiting van respect, in andere culturen is het het andere. Dat weet je alleen als je die cultuur kent.

Als rechter wordt van je verwacht dat je open en onbevooroordeeld naar het verhaal luistert van de man of vrouw die terecht staat. Dat verhaal begrijp je beter naarmate je de diverse culturele achtergronden beter kent. En als mensen zich begrepen voelen, draagt dat bij tot een betere justitie.