In tegenstelling tot in 2014, toen Obama voor het eerst op bezoek kwam, is er van enige opwinding over het bezoek van Trump niet veel te merken. Ongetwijfeld hebben veel Europese leiders en diplomaten leedvermaak, nu ze zien hoe Trump in eigen land in de problemen is gekomen over mogelijke banden met Rusland.

De Amerikaanse Donald die op bezoek komt is verzwakt. De Europese Donald zit net weer wat zekerder in zijn vel, nu Wilders en Le Pen het onderspit hebben moeten delven, de Europese economie meer groeit dan de Amerikaanse, en de 27 EU-landen één front vormen over de brexit.