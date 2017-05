“You go to Brussels – I was in Brussels a long time ago, 20 years ago, so beautiful, everything is so beautiful – it’s like living in a hellhole right now…”.

Zo zei hij het toen. This is now! De realiteit roept, tot de orde van de dag. Trump is intussen een dag of 125 president. België is slechts een kort intermezzo op de eerste buitenlandse reis van Trump.

In de ogen van de president en van Amerika komt hij niet naar België, maar naar de Navo in Brussel, en die bevindt zich toevallig in België. Tussendoor ontmoet de heer Trump ook de Belgische koning en de eerste minister.

Kort samengevat: een meet- and - greet met de koning, en met premier Michel en de lidstaatvertegenwoordigers van de Navo.