Trump heeft er met zijn eerste trip voor gekozen om een van de grootste geopolitieke mijnenvelden ter wereld te betreden. Veel van zijn voorgangers hebben het geprobeerd om vrede te onderhandelen in het Midden-Oosten, maar geen van hen is er echt in geslaagd.

Trump had aan de Palestijnse president Abbas al toevertrouwd dat het volgens hem eigenlijk niet zo moeilijk kan zijn. Maar volstaat 50 jaar ervaring in het sluiten van vastgoeddeals in Manhattan om deze Gordiaanse knoop te ontwarren?