Trump en Bibi zijn wél goeie vriendjes. Op het programma van de Amerikaanse president in Israël staan dan ook de klassiekers, een bezoek aan Jeruzalem, Bethlehem en Masada. Alhoewel. Dat laatste is een erg symbolische geladen plek in de geschiedenis van het Jodendom.

Maar het bezoek aan Masada is geannuleerd omdat het veiligheidsdiensten het niet eens werden of Trump al dan niet met zijn helikopter mag landen op de site of niet. In plaats daarvan zal Trump een privé-bezoek brengen aan de Klaagmuur, en mogelijk langslopen bij het museum dat de holocaust herdenkt.